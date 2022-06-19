Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, которое записал, возвращаясь с юга Украины, заверил, что юг Украина никогда и никому не отдаст.

«Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным.

Наша позиция четкая, неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису в мире из-за российской войны… Ибо нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить», сказал президент Украины в своем видеобращении.