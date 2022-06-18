Разработчики WhatsApp представили обновление мессенджера на Android и iOS, в котором появилась функция приглушения звука участников групповых вызовов и другие нововведения. Об этом сообщает портал FoneArena.

Теперь во время групповых вызовов пользователи могут отключать звук других участников. Это может быть очень полезно, когда кто-то из собеседников забыл отключить микрофон. Функция будет доступна каждому участнику группового вызова и не будет ограничиваться администратором вызова.

Также у участников группового созвона появится возможность отправлять друг другу личные сообщения. Наряду с этим, в WhatsApp также добавили специальное уведомление, которое будет показываться всем участникам группового чата, когда к ним присоединится новый пользователь.

Разработчики WhatsApp уже начали распространение нововведения среди пользователей мессенджера на Android и iOS.