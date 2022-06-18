Индия в последние недели наращивает импорт российского угля, закупая его со скидками до 30%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, а также на неопубликованные данные правительства Индии. Согласно им, с 27 мая по 15 июня Индия импортировала угля из России на $331,17 млн — это в шесть раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем закупленной российской нефти с конца мая вырос более чем в 31 раз, до $2,22 млрд.

По подсчетам Reuters, Индия в течение трех недель покупала российский уголь в среднем на $16,55 млн в день. Это более чем вдвое превышает ее ежедневные объемы закупок (на $7,71 млн), осуществленные за три месяца с момента начала российской военной операции на Украине. Закупки российской нефти Индией за последние 20 дней в среднем составляли $110,86 млн в день. Это более чем втрое больше, чем тратившиеся до этого $31,16 млн ежедневно.

По словам источников Reuters, офшорные подразделения российских угольных трейдеров, таких как Suek AG, КТК и кипрская Carbo One, предлагали на сырье скидки в размере от 25% до 30%. Это подстегнуло оптовые закупки российского угля трейдерами, которые поставляют его коммунальным предприятиям и производителям цемента. Один из собеседников агентства уточнил, что сингапурское подразделение Suek также принимает платежи в долларах.