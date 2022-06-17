Россия понимает все, что происходит в Армении, и заинтересована в том, чтобы ситуация там была стабильной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Армении Ваагном Хачатуряном.

«Понимаем все, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении. Настроены на то, чтобы развивать наши отношения партнерские. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие», — сказал Путин.

Он отметил, что Армения — стратегический союзник России.

«Мы ценим это», — сказал президент РФ.

Путин выразил уверенность, что работа главы Армении Ваагна Хачатуряна будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов на благо братских народов.