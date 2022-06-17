Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21−22 июня посетит Узбекистан с официальным визитом.

Министерство туризма и культурного наследия и Государственное агентство по туризму Азербайджана организовали инфотур для группы узбекских журналистов с целью ознакомления с туристическим потенциалом страны, культурой, историческими и культурными объектами, обычаями и традициями.

В ходе визита в Государственный комитет по работе с диаспорами, заместитель председателя комитета Фаик Гулиев рассказал журналистам, что визит президента Азербайджана в Узбекистан состоится 21−22 июня.

По его словам, в ходе визита Алиева в Узбекистан планируется обсудить вопросы дальнейшего расширения эффективного сотрудничества между двумя странами.

Напомним, 16 мая 2022 года Ильхам Алиев принял делегацию из Узбекистана, в ходе которой председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмаилов сообщил, что президент Шавкат Мирзиёев ожидает его визита в Узбекистан.