Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Все четыре страны поддерживают статус кандидата для Украины в привязке к дорожной карте. Мы надеемся, что это решение от нас будет единогласно принято на Европейском Совете», — отметил Макрон.

Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил общую позицию четырех стран.

«На Евросовете я буду выступать за единую позицию по этому вопросу за позитивное решение по статусу», — добавил он.