Стали известны некоторые обстоятельства, предшествовавшие самоубийству. По некоторым данным, два дня назад мужчина видел во сне, как враги взяли его в плен и отрезали язык. Об этом правоохранителям рассказали родственники Манафова, которым он поведал о своем сне.

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Ветеран Карабахской войны Машаллах Манафов (1986 г.р.), проживавший в селе Джавад Сабирабадского района, покончил с собой. Об этом Minval.az сообщили в Управлении полиции Сабирабадского района.

Мужчина повесился на иве, на своем земельном участке. Происшествие имело место 16 июня, днем. О причинах, толкнувших отца семейства на суицид, пока ничего точно не известно. Однако сообщается, что государство выделило ветерану земельный участок и пособие, местная власть трудоустроила ветерана — Манафов работал контролером в магазине, поэтому правоохранители предположили, что самоубийство стало следствием боевой психической травмы, полученной во время 44-дневной Отечественной войны.

Прокуратура района приступила к расследованию факта.

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