В батальоне резервистов «ЛНР» почти не осталось бойцов. Луганские шахтеры воюют под угрозой репрессий, в старых касках, в бою бесполезны и массово гибнут, передает Minval.az со ссылкой на «Можем объяснить».

Об этом на видео рассказывает доброволец-кадыровец Александр Воложанин («Якудзе»). Он общается с бойцами 2-го батальона резервистов «ЛНР», до войны — обычными шахтёрами.

В комментариях к видео он уточняет, что всего от батальона «ЛНР» в 600 человек осталось 30 бойцов, хотя от них все равно «толку мало».