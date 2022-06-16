Медики КНДР зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания на юго-западе страны. Как сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в связи со «вспышкой острой кишечной эпидемии» глава народной республики Ким Чен Ын направил партию медикаментов в город Хэджу в провинции Южная Хванхэ.

Ким Чен Ын распорядился принять «тщательные карантинные меры» для пациентов с подозрением на острую кишечную инфекцию и провести интенсивную дезинфекцию в городе.

Агентство не уточнило конкретное название заболевание и число заразившихся.

Информация о новой вспышке инфекционного заболевания появилась на фоне продолжающейся борьбы КНДР с распространением коронавируса. О первых случаях заболевания ковидом в стране стало известно 12 мая.