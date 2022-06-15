Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что Национальная полиции Украины предотвратила теракт против руководства страны, сообщает «Укринформ».

По его словам, теракт удалось предотвратить благодаря информации, получаемой от их оперативных источников.

Он отметил, что подробности о попытке теракта сообщат позднее.

Министр также добавил, что за последние несколько месяцев более 800 человек были задержаны и переданы в Службу безопасности Украины по подозрению в диверсионно-разведывательной деятельности в стране. Для их выявления были созданы 123 контрдиверсионные группы.