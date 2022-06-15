«Мы признательны за отправляемую военную поддержку. Но нам нужно еще больше вооружения и военной помощи».

Об этом на пресс-конференции, проведенной сегодня в связи с IX Глобальным Бакинским форумом, сказала бывшая первая леди Украины Катерина Ющенко, сообщает АПА.

По ее словам, это вопрос существования, вопрос жизни: «Нам необходимо убедить мир, что мы нуждаемся в военной поддержке».

Она отметила, что эта незаконная война угрожает продовольственной безопасности и глобальному миропорядку: «Мы хотим оружие, знаем, что отправка вооружения займет время, но это необходимо сделать быстро».

Бывшая первая леди Украины выразила признательность Азербайджану: «От имени украинского народа выражаю признательность азербайджанскому правительству, азербайджанскому народу за оказанную поддержку. Мы высоко оцениваем гуманитарную помощь, которую вы оказали Украине. Наше правительство, наш народ и наши медиа видят и ценят решительную поддержку Азербайджана».