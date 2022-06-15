В качестве еще одного проявления особой заботы президента Ильхама Алиева об инвалидах войны и по случаю 15 июня — Дня национального спасения Министерство труда и социальной защиты населения подарило 50 инвалидам Отечественной войны автомобили марки “Хазар”.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов, депутат Арзу Нагиев, герои Отечественной войны Газанфар Агаев и Джавид Бейбутов, член ПО «Ветераны Карабаха» Рей Керимоглу.

Было отмечено, что после Отечественной войны семьям шехидов и участникам войны оказывается социальная поддержка. Этот пакет социальной поддержки уже охватил 100 тысяч человек, им оказано 190 тысяч услуг.

Получившие автомобили инвалиды выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за заботу и внимание.