Сегодня НАТО объявит о выделении Украине новой военной помощи. Она будет включать тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинге.

«Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию», — заявил Столтенберг.

По его словам, также НАТО готовит план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса.