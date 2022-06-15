Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое соглашение по газу с Египтом и Израилем позволит обеспечить энергетическую безопасность ЕС, сообщает агентство «РИА Новости».

«Соглашение ЕС с Египтом и Израилем позволит работать над стабильными поставками природного газа в ЕС из региона Восточного Средиземноморья. Это будет способствовать нашей энергетической безопасности», — написала Фон дер Ляйен в Twitter.

Глава Еврокомиссии в настоящее время находится в поездке по странам Ближнего Востока, в ходе которой она посещает Израиль, Египет и Иорданию. Ранее она заявляла, что вопросы энергетики стоят в повестке турне.