Экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что без прямого вмешательства Альянса закончить войну в Украине не удастся.

Более того, если НАТО не вмешается в Украине, оно может самораспускаться, уверен он.

«Идея, которую отстаивает сейчас генеральный секретарь Йенс Столтенберг, и которая находит поддержку у других членов альянса — о том, что НАТО может активно не вмешиваться, если его непосредственно не атакуют, — эта идея осталась в 90-х годах. Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь», — цитирует Кларка «Голос Америки».

По мнению генерала, альянс должен либо «выйти за очерченные рамки, либо прекратить свою деятельность».