Координатор движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян заявил, что «палаточный лагерь» на площади Франции выполнил свою миссию, отныне площадь принадлежит движению «Сопротивления», независимо от того, установлены на ней палатки или нет.

С завтрашнего дня палатки будут разобраны, но, по словам Сагателяна, они восстановят «палаточный лагерь» в любое время, когда возникнет необходимость.

По его словам, им не удалось привлечь всех, кто выступает против власти и премьера Никола Пашиняна.

«Мы сделали все, чтобы они покинули власть. Любая другая власть ушла бы, но эта власть хочет крови. Мы уже говорили, что не хотим кровопролития, и если нас обвинят в недостатке решимости, то да – у нас нет решимости убивать армян», — попытался обьяснить Сагателян причины провала.

Митинги и шествия отныне будут раз в неделю, добавил он.