В результате российского вторжения 30 млн га территории Украины требует разминирования. В разминировании также нуждаются прибрежные акватории Азовского и Черного морей, площадь загрязнения, которых может составлять до 19 тыс. кв. км.

Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь МВД Алена Матвеева.

По ее словам, сейчас уже проведено первичное разминирование более чем на 2 млн га. Полное разминирование Украины ввиду международного опыта может длиться от 5 до 10 лет.

«В настоящее время основные усилия наших служб сосредоточены в Черниговской и Сумской областях, а также в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях, где продолжаются боевые действия», – сообщила Алена Матвеева.

Всего в ходе разминирования Киевской, Черниговской и Сумской областей очищено от боеприпасов 274 населенных пункта.