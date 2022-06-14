Франция стала единственной страной Евросоюза, которая увеличила импорт российских энергоносителей после начала «спецоперации» в Украине. Таким образом президент страны Эмманюэль Макрон оказывает финансовую поддержку России. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea).

«В то время, как остальная часть ЕС ищет способы сократить поставки энергии из Москвы, Франция, похоже, не получила этот меморандум. В отчете показано, что в апреле и мае Франция получила дюжину партий сжиженного природного газа (СПГ) и других продуктов из ископаемого топлива из РФ на сумму почти 900 миллионов евро (773 миллиона фунтов стерлингов). При этом по льготным ценам. Это 18% увеличение с февраля-марта по май с учетом сезонных колебаний. Учитывая эту статистику, вы можете усомниться в реальной готовности Макрона прекратить этот конфликт в интересах Украины. Макрон предал Украину», — пишет Daily Express.