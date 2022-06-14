Экс-премьер Турции, председатель Cовета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ), зампредседателя правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым прибыл в Азербайджан.

Завтра, 15 июня, в культурной столице Азербайджана — городе Шуше он примет участие в мероприятии по случаю первой годовщины подписания Шушинской декларации, сообщает Report.

Кроме него в мероприятии примут участие министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Партии националистического движения (ПНД) Исмаил Беюкатаман.