Россияне поднимают тему присоединения занятых территорий, поскольку поняли, что им за это ничего не будет — ни новых санкций, ни нового оружия для Украины.

Об этом заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

По его словам, Путин и его окружение были испуганы после Бучи, ожидая реакции мира, поэтому долго откладывали наступление.

«А мир ничего не сделал. Ну, пятый пакет санкций, ну, немного оружия. И они поняли — а что тут бояться?.. Провозгласим единство всех народов — луганского, херсонского и запорожского», — сказал Арестович.

Он также считает, что было бы лучше, если Украине дали оружие, чем кандидатство в ЕС:

«Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным».

По словам Арестовича, статус кандидата в ЕС ничего не изменит, в отличие от статуса члена ЕС.

«Турция сколько сидит в кандидатах? Мы можем стать вторым таким особым случаем», — считает он.

