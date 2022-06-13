Одна из крупнейших в мире криптобирж Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах. Об этом сообщил генеральный директор Чанпэн Чжао на своей странице в Twitter.

Сначала Чжао заявил, что вывод будет приостановлен примерно на 30 минут, однако позже написал, что это займет больше времени, чем он предполагал.

Приостановка произошла через несколько часов после того, как один из крупнейших сервисов криптовалютного кредитования Celsius Network приостановил снятие средств и переводы. После этого биткоин упал на 13% и торговался ниже $24 000 впервые с 2020 года.