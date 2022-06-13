Министры энергетики и иностранных дел Болгарии Александр Николов и Теодора Генчовская подали заявления об отставке в связи с решением партии «Есть такой народ» отказаться от участия в работе коалиционного правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы двух министерств.

Заявления об отставке ранее также написали министр по делам молодежи и спорта страны Радостин Василев и вице-премьер и министр регионального развития Гроздан Караджов.

Лидер партии «Есть такой народ» Слави Трифонов 8 июня заявил о выходе партии из состава правящей коалиции. Кроме того, он отозвал из правительства своих министров.