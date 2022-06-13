Швеция может отменить эмбарго на поставки оружия Турции, если Турция откажется от возражений против ее вступления в НАТО, приводит слова министра иностранных дел Швеции Анн Линде турецкий сайт Аhval.

«Швеция является страной с самыми строгими правилами экспорта оружия в мире, но некоторые вещи, связанные с внешней политикой, политикой безопасности и обороны, могут измениться, если она станет членом НАТО», — сообщила Линде.

Ранее Турция призвала Швецию и Финляндию отменить эмбарго на поставки оружия в страну в качестве условия их вступления в НАТО и прекратить поддержку курдских террористов. По словам Линде, Швеция не отправляет оружие группам, которые Турция считает террористическими организациями. Она заявила, что Швеция будет способствовать полной безопасности НАТО, включая Турцию, если она станет страной-членом альянса.