Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал «чрезвычайно важную» речь Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме.

Путин будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире, заявил он.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены, бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. <…> Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом. Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — заявил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня, пленарная сессия с участием Путина состоится 17 июня. Модератором будет пропагандистка Маргарита Симоньян.