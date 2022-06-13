Движение по ряду проспектов и улиц, перекрытых в центре Баку в связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формула 1», будет восстановлено сегодня в 18:00, сообщает операционная компания Baku City Circuit.

Также с 13 по 20 июня будут демонтированы бетонные блоки, а временные мосты для пешеходов — до 22 июня.

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С 10:00 утра 14 июня в Баку полностью откроются все дороги, по которым было ограничено движение, сообщает операционная компания Baku City Ring.

Так, проспекты и улицы, движение по которым было закрыто с 6 июня в преддверии Гран-при Азербайджана 2022 Формулы 1, будут полностью предоставлены в распоряжение водителей во вторник утром.

С 14 по 20 июня на дорогах будут демонтированы бетонные блоки, установленные в целях безопасности. Временные мосты, установленные для пешеходов, будут демонтированы до 22 июня.