Россия еще в июне может пересечь отметку в 40 тысяч погибших военных. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия пробует завезти на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников, тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации», — отметил он.

Президент подчеркнул, что российские генералы и в дальнейшем рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое «нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве живой силы, количестве военной техники».

«Это означает лишь одно — Россия еще в июне может пересечь отметку в 40 тысяч погибших военных. Ни в одной другой войне за многие десятилетия они столько не теряли», — добавил Зеленский.