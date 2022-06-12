Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре обсудили последние ситуации в регионе и мире, передает ИРНА.

Антонию Гутерреш подчеркнул важность продолжения венских переговоров и назвал дипломатию лучшим путем к урегулированию разногласий в иранской ядерной сделке.

Амир Абдоллахиян также в свою очередь назвал действия США и трех европейских стран в представлении резолюции против Ирана в Совет управляющих ООН политическими и поспешными.