Французы вернулись в воскресенье на избирательные участки спустя полтора месяца после президентских выборов.

На этот раз гражданам Пятой республики предстоит избрать 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента), сообщает ТАСС.

От расстановки сил в Бурбонском дворце, где заседают парламентарии, зависит судьба реформ, которые пообещал соотечественникам избранный на второй срок президент Франции Эмманюэль Макрон. Нижняя палата формируется по мажоритарному принципу, на основе голосования в одномандатных округах, созданных как в материковой части страны, так и в ее заморских департаментах.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Как правило, мало кому из политиков удается добиться такого успеха с первого раза. Поэтому на 19 июня уже запланирован второй тур выборов, куда выйдут претенденты, добившиеся наилучших результатов.