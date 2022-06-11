Президент РФ Владимир Путин подписал законы о прекращении исполнения в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В частности, в документах указано, что решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (в этот день Россия подала заявление о выходе из Совета Европы. — ред.), не подлежат исполнению, при этом выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях и только на счета в российских кредитных организациях.

Отмечается, что постановления ЕСПЧ не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. Предусматривается создание механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по делам из-за новых обстоятельств.