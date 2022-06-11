Размер ежемесячной президентской стипендии для членов семей шехидов увеличен с 220 до 500 манатов. Об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения социальными выплатами участников войны и членов семей шехидов.

Размер стипендий для инвалидов войны 1-й группы увеличен с 165 до 400 манатов, 2-й группы — с 143 до 350 манатов, 3-й группы — с 110 до 300 манатов. Размер пособий для инвалидов войны 1-й группы увеличен с 101 до 220 манатов, 2-й группы — с 81 до 180 манатов, 3-й группы — с 73 до 120 манатов.

Среднемесячный рост пенсий составил 70%.