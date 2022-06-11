В послевоенный период 93 тыс. человек — членам семей шехидов и ветеранам войны было назначено 104 тыс. соцвыплат.

Об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения социальными выплатами членов семей шехидов и участников войны в послевоенный период.

Он сказал, что 7 979 членам семей шехидов было назначено 15 943, 2 935 инвалидам войны — 5 870, 81 856 ветеранам войны — 81 856 выплат.