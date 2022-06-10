Движение «Сопротивление» объявило о завтрашней акции протеста в Ереване.
«11 июня в 19:00 приглашаем вас на площадь Франции, откуда начнется акция протеста против беспрецедентных политических репрессий», — говорится в сообщении движения.
Движение «Сопротивление» объявило о завтрашней акции протеста в Ереване.
«11 июня в 19:00 приглашаем вас на площадь Франции, откуда начнется акция протеста против беспрецедентных политических репрессий», — говорится в сообщении движения.
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