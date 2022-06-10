Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия с 2014 года нарушила порядка 400 международных соглашений.

«<…> С 2014 года Россия нарушила около 400 различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства», — сказал он, выступая в пятницу по видеосвязи на проходившем в столице Дании «Копенгагенском демократическом саммите».

По словам украинского президента, РФ, в частности, нарушила Устав ООН, Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, положения ряда документов, регулирующих законы и обычаи войны, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Устав Совета Европы. Кроме того, Зеленский в очередной раз обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума, который предусматривал отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.