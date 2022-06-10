Германия задерживает поставку тяжелых вооружений Украине по объективным причинам. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Гаубицы PzH 2000 в настоящее время находятся на территории Германии, потому что проводится обучение украинских солдат их применению», — объяснил он.

Хебештрайт также указал, что для получения Киевом систем противовоздушной обороны IRIS-T украинским властям необходимо заключить договор с германскими промышленными предприятиями. Он вновь обратил внимание, что Бундесвер не располагает подобными системами и не может отправить их украинской стороне из своих резервов.