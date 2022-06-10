Затяжной конфликт в Украине может стать угрозой для безопасности не только в Европе, но и в мире, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает чешская газета Lidove Noviny.

Чавушоглу подчеркнул, что с начала военных действий Турция оказывала значительную политическую и гуманитарную помощь, пытаясь оставить пространство для дипломатии, побуждая обе стороны к поиску решения.

По словам главы МИД Турции, необходимо сохранять дипломатические усилия для достижения мира. При этом любое решение, которое будет принято, должно обеспечивать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.