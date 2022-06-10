Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в пятницу задержали директора оппозиционного телеканала «Еркир Медиа» Баграта Есаяна.

Телеканал близок к партии «Дашнакцутюн», которая организовывала митинги против действующих властей Армении.

Есаян, по данным СМИ, обвиняется в организации беспорядков, когда в правительство и парламент ворвались тысячи людей, протестуя против подписания трехстороннего заявления по Карабаху.