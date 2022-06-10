В связи с высокими ценами на энергоносители в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince. Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на компанию CF Fertilisers, которая является владельцем предприятием.

Издание сообщает, что компания не может поддерживать работу завода, находящегося в пригороде английского Честера, ввиду рекордно высоких цен на газ и уровня налогообложения на охрану окружающей среды.

Как отмечается, закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Британии.