Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана установило мобильные системы наблюдения, разработанные предприятием «Мобильные системы наблюдения», на дорогах Ахмедбейли-Физули-Шуша, Физули-Агдам и др.

Как сообщили в Госагентстве, система собрана в мобильный прицеп, поэтому ее можно подключить к любому автомобилю и транспортировать в любое место.

Контроль над выполнением дорожных проектов осуществляется круглосуточно в режиме онлайн с помощью монитора или мобильного телефона посредством специального программного обеспечения и охватывает территорию в 500 метров.

В ближайшее время планируется установка такой системы на автомобильной дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, а также на территориях, где реализуются другие крупные дорожные проекты.