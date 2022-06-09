В Ширване за мошенничество задержали женщину.

Как сообщили АПА в Ширванской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Ширванского городского отдела полиции задержали женщину, обманувшую граждан путем мошенничества, таким образом присвоив крупную сумму денег.

Установлено, что жительница города Ульвия Балаева, пользуясь доверием одного жителя города, пообещала ему хорошую высокооплачиваемую работу, присвоив таким образом 10000 манатов.

Сотрудники полиции не исключают участия женщины в других похожих преступлениях.

В МВД просят пострадавших от деяний Балаевой сообщить об этом на номер «102», а также в отдел полиции Ширвана.

До задержания Ульвия Балаева занимала должность председателя Ширванского отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана.