Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что убирает 27 видеокамер по мониторингу за его деятельностью на ядерных объектах, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы были проинформированы, что 27 камер <…> отключаются в Иране от мониторинговой системы», — сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.

Гросси назвал это «серьезным вызовом» для работы МАГАТЭ в Иране и для возможности подтвердить, что Тегеран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Он добавил, что 40 камер МАГАТЭ остаются работать в Иране.