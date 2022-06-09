В Азербайджане на днях перекрыли доступ к пропагандистскому сайту «РИА Новости», и вот новость из Латвии – у них отключили возможность вещания 80-ти российским телеканалам.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение о запрете с 9 июня трансляции оставшихся 80 российских телеканалов, которые еще можно было смотреть на территории республики.

Об этом сообщается на странице NEPLP в Twitter.

«Решено запретить распространение на территории Латвии, исключить из числа ретранслируемых в стране 80 российских телеканалов. Они не могут вернуться на территорию Латвии до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины. Телеканалы будут исключены из латвийского информационного поля с 9 июня», — говорится в сообщении.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш пояснил, что решение принимали, опираясь на новую законодательную норму. Она предусматривает, что в Латвии не могут вещать телеканалы страны, угрожающей независимости и территориальной целостности другого государства. Соответственно под прекращением российской агрессии против Украины подразумевается не только прекращение войны, но и полное восстановление ее территориальной целостности.

26 мая Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки в Закон об электронных СМИ, которые наделяют NEPLP правом ограничивать иностранные программы, если их производят в государствах, угрожающих суверенитету других стран.

Это, конечно, мощный удар по гидре российской пропаганды, той самой «мягкой силе», с помощью которой Кремль находит себе адептов среди не самой сознательной части населения в самых разных странах. И это, кстати, пример для многих окружающих Россию государств, чтобы в них не получала распространения так называемая пятая колонна.

Например, в Азербайджане беспрепятственно транслируются в пакетах кабельных телестудий прикремлевские «новостные» каналы, которые ежедневно скармливают отечественному телезрителю тонны лжи о «нацистах в Украине», об «освободительной спецоперации», которую якобы проводят путинские войска. Можно по примеру Латвии и других балтийских стран прикрыть хотя бы эти портящие людей ресурсы.

Своими соображениями по этой проблеме поделился с Minval.az латвийский журналист Юрис Экштейнс (Лиепая).

По его словам, решение NEPLP при всей его кажущейся радикальности, на самом деле, вполне закономерно и ожидаемо.

«Напомню, что сразу после российского вторжения в Украину в феврале этого года было приостановлено вещание десятков российских и белорусских телеканалов в Латвии. Речь шла прежде всего о государственных российских и белорусских телеканалах, источниках пропаганды войны против Украины и широкой дезинформации.

NEPLP подчёркивал тогда, что это было сделано для предотвращения угроз безопасности Латвии. Наша страна граничит с обоими агрессорами: и с РФ, и с Республикой Беларусь. И мы собственно находимся, вместе с Польшей, Литвой и Эстонией, в прифронтовой зоне.

Причем, за ретрансляцию российской или белорусской пропаганды в Латвии с недавних пор предусмотрена уголовная ответственность, а за продажу и установку гаджетов и софта, позволяющих обходить блокировку, — ответственность административная», — сказал журналист.

И вот, Сейм Латвии принял соответствующие поправки к Закону об электронных СМИ.

Распространение таких программ на территории Латвии противоречит латвийским национальным интересам и не соответствует политике программ электронных СМИ, а также негативно влияет на информационное пространство в нашей стране. Речь идёт о каналах, вроде «Русский Иллюзион», «Мир ТВ», «Перец», «Охота и Рыбалка» и подобных им. Эти каналы зарегистрированы в РФ и, так или иначе, финансируют российскую агрессию, террор и насилие в отношении украинских гражданских лиц, женщин, стариков и детей. Это совершенно неприемлемо для любого свободного и демократического государства, тем более, для Латвии, официально признавшей действия РФ в Украине геноцидом и принимающей участие в расследовании российских зверств в Украине, отметил Экштейнс.

Он добавил, что одновременно принято решение о начале вещания из Риги оппозиционного российского телеканала «Дождь», закрытого до того в РФ. Предполагается, что «Дождь» также откроет свое бюро в соседней с Азербайджаном Грузии.

На этом фоне особенно позитивной выглядит новость о блокировке «РИА Новости» в Азербайджане.

Самир Ибрагимов