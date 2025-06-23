В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Сербия экспортирует военную продукцию в Украину обходными путями.

В СВР уточнили, что Сербия поставляет Украине боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем в виде деталей для сборки, которые собираются в Чехии и Болгарии. В ведомстве выразили сожаление, что Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией «жаждой наживы и трусливой многовекторностью».

В СВР отметили, что сербским производителям известно, кто и для каких целей на самом деле получает их боеприпасы.

В мае СРВ уже обвиняла Сербию в поставках боеприпасов Украине.