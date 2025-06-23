Предприниматель Самвел Карапетян, являющийся подданным Российской Федерации, прибыл в Ереван, что называется, мутить воду. Насколько хорошо это у него получится, в конечном итоге больше зависит от армянского народа.

Ставку Карапетян делает на противостояние Армянской апостольской церкви и нынешней власти — команды Никола Пашиняна. Надо сказать, что Воваевич, несмотря на мощный авторитет, которым располагает церковь, рискнул взять на себя функции эдакого разоблачителя мнимых нравственных ценностей, которые католикос Гарегин II пускает в ход при каждом удобном антипремьерском случае. Если практически единственным аргументом против премьера Армении у священников является сожительство с гражданской супругой Анной Акопян, а также незаконнорожденные дети, то у Пашиняна в арсенале куда больше неблагопристойных фактов о деятельности и сущности священнослужителей Армянской церкви. А судя по его уверенности и решимости, тому есть прямые доказательства.

Понятно, что армянское духовенство, которое отчаянно используется с тем, чтобы свергнуть нынешнюю верхушку, постоянно спекулирует на теме Родины и «потери государственности» с уклоном на «возвращение Карабаха». Всяческие манипуляции со стороны Гарегина и его прихвостней, вроде Баграта Галстаняна и прочих, нацеленные на смену власти, привели к тому, что на политическом небосклоне появился российский олигарх Самвел Карапетян. Поскольку проект с участием Рубена Варданяна с грохотом провалился, недруги Пашиняна и Ко делают ставку на Карапетяна.

Простой гражданин Армении с физическими и психическими отметинами от пережитого в результате карабахской войны и военных операций Вооружённых сил Азербайджана вряд ли заинтересуется политической платформой — насколько парадоксально бы это ни звучало — духовенства и его сподвижников. Тут даже неуместные разглагольствования от «большого брата» о «спорной принадлежности Карабаха» не способны заставить думающих армян погрузиться в раздумья о перспективах получения очередного ощутимого пендаля от соседа в военных сапогах.

Что касается Самвела Карапетяна, то его внезапно проснувшийся пыл относительно государственности, безопасности и достоинства Армении видится весьма сомнительным мероприятием, поскольку нежные чувства к Родине вспыхнули у господина олигарха как-то невовремя и даже несколько поздновато. Даже если учесть парламентские выборы в будущем году в Армении, нельзя с большой уверенностью утверждать, что армянские церковные крысы при поддержке российского олигархата бросят все свои ресурсы во имя победы оппозиционного блока и оправдают свои затраты.

Призывы Карапетяна к захвату власти привели его в застенки как минимум на два месяца. Антипашиняновские силы и священники-политиканы, конечно, принялись выступать в защиту предпринимателя с российским паспортом. От желания возвестить народ о своём отношении к данной религиозно-политической вакханалии не отказался и «экс-секретарь Совета безопасности Арцаха» Виталий Баласанян.

«Считаю недопустимыми незаконные действия, предпринимаемые в отношении национального мецената Самвела Карапетяна», — написал он на странице в соцсети. Баласанян, позорно бежавший из Карабаха, — воистину признанный диванный воин и не более того. Попытки казаться смелым, как это делает «вояка» Баласанян, — позировать на фото в военной форме с погонами несуществующей армии эфемерного образования на чужой земле, писать в Facebook посты в поддержку антиправительственного движения, когда считаешься беглой крысой, а также призывать с дивана к соблюдению моральных устоев…

Резюмируя всё, можно сказать, что мы наблюдаем усиление реваншистских настроений в Армении, что представляет угрозу не только для Азербайджана, но и для всего региона. Нельзя исключать, что дальнейшее развитие этой тенденции может вызвать адекватную реакцию со стороны Баку — а это уже чревато новой войной. Азербайджан не станет безучастно наблюдать за тем, как армянские реваншисты формируют угрозу на его границах, и предпримет превентивные меры.

Армянам, чтобы больше не пришлось бежать, осуществлять тактическое отступление или «отрицательное наступление», следует понять, что ждёт их и их детей. Гражданам этой небогатой страны стоит почаще обращаться к здравому смыслу, логике, прагматизму, конструктивному решению оставшихся вопросов с соседом, а не придаваться мечтам, внимая псевдогероям, идя на поводу у проходимцев, которые при первой же опасности станут спасать свою шкуру — как это сделали беглые сепаратисты.

Серж Саргсян и Роберт Кочарян — фигуранты военных преступлений и застарелые политические авантюристы — продолжают подливать масло в огонь, выступая с провокационными заявлениями и подталкивая Армению к реваншистскому курсу. Вместо того чтобы разжигать страсти, им стоило бы напомнить о своих соратниках, которые в дни азербайджанских наступлений спасались бегством, пряча головы от дронов и унося ноги из Карабаха быстрее, чем звучали приказы. Готовы ли они сами вернуться на поле боя? Вряд ли. Скорее, рассчитывают, что это сделают другие — те, кого ещё не добила предыдущая война и кто может пригодиться в роли пушечного мяса.

Бросаться в толпу красивыми лозунгами — дело нехитрое, но отвечать за всё приходится простому народу, пока одарённые ораторы спешно пакуют чемоданы… Что ж, у всех свои таланты.

Думается, что армянам не очень хочется расширять просторы Ераблура и окончательно лишиться своей государственности — а именно это станет неизбежным, если в стране не наступит отрезвление и не будет дан решительный отпор реваншистам…