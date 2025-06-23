С начала вооружённого конфликта между Ираном и Израилем поставки продовольствия из Ирана в Азербайджан прекратились. Об этом сообщил предприниматель Эльгюн Мамедли в интервью телеканалу İTV.

«Мы закупали из Ирана масло, сыр, финики, рис, шоколад. Но дороги перекрыты, и товары не поступают. Цены уже выросли. Сейчас продают то, что осталось на складах. Особенно высоким остаётся спрос на иранское масло, но его почти не осталось», — сказал он.

По словам продавцов, если ситуация не изменится, подорожание станет неизбежным, особенно на такие продукты, как рис, масло и финики.

Другой предприниматель, Бахал Байрамов, отметил, что иранская сторона также приостановила экспорт: «Они говорят, что оставляют товары для себя. Это сильно влияет на наш рынок. Иран — самый дешёвый источник поставок. Если цены вырастут, мы не сможем работать. Если так продолжится, через 10 дней иранские продукты вообще исчезнут».

Эксперты предупреждают, что напряжённость на Ближнем Востоке может серьёзно затруднить логистику и внешнюю торговлю Ирана.

По словам депутата Вугара Байрамова, если война затянется и масштаб боевых действий возрастёт, объёмы импорта из Ирана в Азербайджан существенно сократятся. В случае дальнейшей эскалации поставки могут полностью остановиться.