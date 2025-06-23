Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Бахруза Самедова, обвиняемого в государственной измене.

Приговор подсудимому был вынесен на судебном процессе, состоявшемся в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева.

Согласно приговору, он был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отметим, что Бахруз Самедов был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности 21 августа прошлого года. Его обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Армении.