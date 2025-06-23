Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, выступая в Париже, призвал к смене власти в стране. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Он призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи добровольно уйти в отставку.

Пехлеви также объявил о создании специального канала связи для иранских военных и силовиков, готовых перейти на сторону народа.

По его словам, одних ударов по ядерной программе недостаточно — страна нуждается в полном переходе к демократии. Пехлеви сообщил, что «разработал программу транзита» Ирана к демократическому управлению, включая проведение «саммита объединения» с участием оппозиционных политических сил, бизнесменов и представителей гражданского общества.

Цель саммита — утвердить дорожную карту политических реформ и экономический план восстановления страны. Кроме того, он пообещал, что его команда в ближайшие дни опубликует «план действий на первые 400 дней после падения режима».