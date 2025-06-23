Предотвращена попытка присвоения песни «Qal, sənə qurban» (музыка — композитор Алекпер Тагиев, слова — поэт Микаил Мушфиг) армянским исполнителем.

Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности, певец с Кипра армянского происхождения Овик Демирчян выдал песню «Qal, sənə qurban» за армянскую, исполнил её и разместил на YouTube под названием на греческом языке — «Hara gedir».

В заявлении подчеркивается, что в результате мер, принятых Агентством интеллектуальной собственности при технической поддержке Общественного объединения «Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания», осуществляющего коллективное управление имущественными правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм в цифровых сетях, данная композиция, опубликованная О. Демирчяном на YouTube, была удалена.