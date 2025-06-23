Соединенные Штаты обратились к ближневосточным чиновникам с просьбой передать Ирану, что Израиль стремится к скорейшему завершению конфликта.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее данным, Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране, однако стремится завершить войну. Тегеран же, как пишет газета, сталкивается с «опасным выбором»: либо нанести ответный удар США, рискуя расширением войны, либо вернуться к ядерным переговорам с возможными уступками.

Израильские власти рассчитывают, что Иран согласится на переговоры и прекратит обогащение урана. При этом Тель-Авив готов нанести новые удары, если Тегеран продолжит работу над ядерной программой, утверждает издание.