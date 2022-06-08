Полиция арестовала члена молодежного крыла правящей в Индии партии «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия) Харшита Шриваставу за оскорбления пророка Мухаммеда. Об этом сообщает в среду Радио Индии.

«Шривастава был арестован в городе Канпур (штат Уттар-Прадеш) за публикации в Twitter. На них немедленно прореагировала полиция, которая на основе закона приняла против него строгие меры, чтобы не допустить роста межрелигиозной розни и напряженности», — цитирует радио представителей правоохранительных органов.

Полицейские задержали в Канпуре еще 12 участников произошедших в городе в пятницу столкновений на межрелигиозной почве между индуистами и мусульманами. Общее число задержанных превысило 50 человек.

Поводом для стычек послужил скандал с оскорблением пророка Мухаммеда официальным представителем БДП Нипур Шармой во время дебатов по национальному телевидению на прошлой неделе. Ее слова сразу же вызвали протест со стороны многих мусульманских государств, в том числе Иордании, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

Правительство Индии и БДП дистанцировались от скандальных слов Шармы, которая была отстранена от должности и исключена из партии.