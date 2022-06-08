Помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в Белом доме встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Мы обсудили азербайджано-американское партнерство и региональные вопросы», — написал Гаджиев в Twitter. Он назвал беседу «плодотворной и дружеской».

А в сообщении Белого дома по итогам переговоров в Вашингтоне говорится, что Джейк Салливан и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнули готовность стран к дальнейшему углублению двусторонних связей.

Гаджиев и Салливан обсудили процессы на Южном Кавказе, события вокруг Украины.

«Они обсудили общую готовность помочь народу Украины в ответ на неспровоцированную агрессию России. Стороны поделились своими взглядами на последствия конфликта в Украине для всего региона.

Салливан высоко оценил действия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности Европы, многолетнюю роль Баку в вопросе энергоснабжения, стороны обсудили усилия по дальнейшей диверсификации региональных поставок энергоресурсов.

Салливан подтвердил приверженность США миру, безопасности и процветанию в регионе Южного Кавказа. Он высоко оценил дипломатические усилия между Азербайджаном и Арменией, направленные на достижение прочного мира. Салливан выразил поддержку переговорам, организованным президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Он выразил готовность США тесно взаимодействовать и поддерживать прогресс различными способами», — сказано в заявлении Белого дома.

Понятно, конечно, что нам сообщают далеко не все подробности беседы между лицами, близкими к президентам Азербайджана и США. Тем интереснее, чем вызвано нынешнее внимание Вашингтона к нашей стране. По всей видимости, Белый дом отметил для себя ту позитивную роль, которую продолжает играть Баку в гуманитарной поддержке Украины в трудный час. И понимает возрастающую роль нефтегазодобывающего Азербайджана для всей Европы на фоне тенденции к полному отказу от российских энергоносителей. Показателен и момент поддержки миротворческих усилий именно главы Евросоюза Шарля Мишеля в деле нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Можно ли предполагать, что всё это сигналы, свидетельствующие о том, что Штаты нацелены на политическое сближение с нашей страной, на расширение сотрудничества в различных сферах?

По этому поводу директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили в беседе c Minval.az заявил, что не только сейчас стало видно это сближение позиций Баку и Вашингтона, когда помощник президента Хикмет Гаджиев посетил столицу Штатов.

«Как минимум, последние 6-7 месяцев мы видим, что есть очень и очень интенсивные дипломатические контакты между представителями высших эшелонов власти в Вашингтоне и Баку. И замечаем по текстам обращений сторон друг к другу, что постепенно эти отношения обретают дух сотрудничества в новых условиях. Это как бы новые нарративы, что страны готовы сотрудничать в нынешних реалиях. Это важный момент. Особенно после того, как Азербайджан оказал гуманитарную и по другим направлениям помощь Украине. Это резко повысило репутацию Азербайджана. И очень сблизило США с Азербайджаном. В этом плане, я думаю, Баку тоже видит для себя очень много пользы. Не только США, но и ЕС, все западные страны понимают, что Азербайджан сейчас — та самая точка, которая находится между Россией и Ираном – двумя державами, с которыми западные страны имеют, мягко говоря, не очень-то теплые отношения. Если не присутствовать в Азербайджане экономически, политически, по другим направлениям, то где еще западные страны могут себя показать? То есть, Азербайджан для стран ЕС и США становится очень критической точкой, где надо обязательно присутствовать. И вот поэтому в письмах президента Байдена говорится про будущее стратегическое партнерство. То есть по сути сейчас формируется базис для сотрудничества между Баку и Вашингтоном на будущие десятилетия», — сказал Алили.

По его словам, это можно сравнить с теми событиями, которые произошли в 90-е, когда азербайджанские нефть и газ начали поступать на западные рынки, и мы все поняли взаимную выгоду этого. Вот поэтому сотрудничество с Азербайджаном для Запада — стратегический вопрос. И происходящее сейчас в Вашингтоне — это один из эпизодов такого процесса.

А вообще, отметил он, после того, как на европейском треке активизировался Хикмет Гаджиев, через некоторое время на этом направлении состоялась встреча армянского и азербайджанского лидеров и Шарля Мишеля. И он не исключает, что нынешний его визит в Америку носит «разведывательный» характер и через некоторое время контакты могут возрасти до самого высшего уровня, до встречи президентов. Эксперт уверен, что в этом направлении тоже есть кое-какие планы, приняты какие-то решения. Надо дождаться их реализации.

Фарид Шафиев, дипломат, директор Центра анализа международных отношений в свою очередь отметил, что все идет к тому, что между Соединенными Штатами и Азербайджаном будет повышен уровень сотрудничества, уровень диалога. Есть целый круг вопросов, по которому Азербайджан сотрудничает с США с 90-х годов. Точнее, это три корзины вопросов – безопасность, экономика (включая энергетику), и гуманитарные вопросы.

«По всему этому спектру мы видим возобновленный диалог. Можно вспомнить, что при администрации Обамы интерес к нашему региону, к Азербайджану пропал. А вот сейчас, на фоне многих геополитических явлений, мы видим возросший интерес США. Неслучайно, от президента Байдена пришло два письма в достаточно короткий срок. Обычно в мае письмо приходит в связи с Днем независимости, но в этот раз было еще одно письмо – по вопросам энергетики. И визит Хикмета Гаджиева в США, его встреча с Джейком Салливаном тоже часть этого процесса», — заключил Шафиев.

Самир Ибрагимов